Москва, 19 октября, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России за сутки сбили истребитель МиГ-29 ВСУ в районе населённого пункта Троицкое в ДНР, силы противовоздушной обороны (ПВО) за это же время уничтожили штурмовик Су-25 и вертолёт Ми-8 украинской армии. Об этом 19 октября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Истребительной авиацией в районе населённого пункта Троицкое Донецкой Народной Республики сбит истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сказал он.

Военный уточнил, что силы ПВО за это же время сбили у Днепропетровска штурмовик Су-25 и около Загрызово в Харьковской области вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 19 октября, губернатор Ростовской области Василий Голубев написал, что силы ПВО сбили воздушную цель на подлёте к территории региона. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал и нет разрушений.

Вечером 18 октября в Минобороны заявили, что средства противовоздушной обороны ВС России перехватили над Крымом две украинские ракеты С-200. По данным ведомства, ракеты упали в безлюдном месте и сдетонировали на земле. Жертв и пострадавших в результате этого нет.

Ранее в этот же день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что российские войска сбили барражирующим боеприпасом в ДНР вертолёт Ми-8 украинской армии.