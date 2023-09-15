Москва, 15 сентября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Минобороны показало кадры уничтожения ракетами опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении.

Кадр из видео

В комментарии к видео указано, что экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. На скорости порядка 800 км/ч и на предельно малой для самолётов высоте (20 метров), лётчики штурмовиков накрыли очередной опорный пункт ВСУ пуском авиационных неуправляемых ракет.

На кадрах видно, как самолёт выпускает по цели несколько ракет.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3833264" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, Министерство обороны РФ 15 сентября опубликовало видео уничтожения штурмовых групп ВСУ артиллерией Вооружённых сил России. В оборонном ведомстве уточнили, что огонь артиллеристов корректировался операторами беспилотных летательных аппаратов.

Министерство обороны России также опубликовало видео уничтожения пункта дислокации ВСУ ударом высокоточного оружия. Отмечается, что на херсонском направлении ударом высокоточного оружия был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ с личным составом.

Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения управляемой ракетой танка ВСУ на южнодонецком направлении. На кадрах можно увидеть, как ракета, сделав в воздухе спираль, точно попадает в цель.