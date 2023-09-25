Москва, 25 сентября, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Авиация ВКС России уничтожила на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области истребитель МиГ-29 ВСУ, сообщил 25 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine МиГ-29 ВСУ

«Воздушно-космическими силами России на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен истребитель Миг-29 Воздушных сил Украины», — сказал он на брифинге.

Кроме того, добавил он, средствами ПВО было перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Также за сутки было уничтожено 33 беспилотника в районах населённых пунктов Белогоровка, Лисичанск ЛНР, Александровка, Берестовое ДНР, Шевченко, Новое, Ильченково и Токмак Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее подразделения Вооружённых сил России в ходе специальной военной операции сбили вертолёт Ми-8 ВСУ возле Клещеевки в ДНР, а также уничтожили 15 украинских БПЛА в зоне СВО.

Минобороны 23 сентября сообщило, что российские истребители и средства ПВО за неделю сбили украинские бомбардировщик Су-24М, истребитель МиГ-29 и два штурмовика Су-25. Украинская армия за неделю на донецком и южнодонецком направлениях потеряла 2405 военных.