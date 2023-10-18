Симферополь, 18 октября, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны перехватили в Крыму две украинские ракеты С-200. Как сообщили вечером 18 октября в Министерстве обороны России, жертв и пострадавших в результате этого нет.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Около 17:40 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были перехвачены в воздухе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что снаряды упали в безлюдном месте и сдетонировали на земле.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день в Севастополе объявили воздушную тревогу. Все виды транспорта, в том числе морской, временно прекратили работу. Позднее стало известно об отражении силами российского флота воздушной атаки на город. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, все службы привели в состояние боевой готовности. Через некоторое время он добавил, что предварительно в районе Кара-Кобы сбили ракету, боевая часть которой сдетонировала в поле.