Севастополь, 18 октября, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщил вечером 18 октября губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Известия/Александр Полегенько

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя объявила, что все виды транспорта, в том числе морской, временно прекратили работу. До этого воздушную тревогу в городе объявляли 14 октября. 3 октября, когда в Севастополе объявили воздушную тревогу, российские средства ПВО сбили у побережья Крыма противокорабельную ракету ВСУ «Нептун».