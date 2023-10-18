Севастополь, 18 октября, 2023, 18:30 — ИА Регнум. По предварительным данным, в районе Кара-Кобы сбили ракету, боевая часть сдетонировала на земле в поле, сообщил 18 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Никто из людей не пострадал. Никакого повреждения инфраструктуры нет», — говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что возгорание на месте не зафиксировали. При этом все расчёты продолжают находиться в режиме повышенной готовности.

Как сообщало ИА Регнум, Развожаев 18 октября объявил о воздушной тревоге в Севастополе. Позднее губернатор сообщил, что российский флот отражает воздушную атаку в районе Сухарной балки.

Глава Крыма Сергей Аксёнов 17 октября сообщил о попытке Украины атаковать полуостров восемью беспилотниками. Он поблагодарил военных за предотвращение последствий возможного удара.

В начале октября российские средства ПВО сбили у побережья Крыма украинскую противокорабельную ракету ВСУ «Нептун». До этого губернатор Севастополя объявил в городе воздушную тревогу. На время введения экстренного положения ограничили движение общественного транспорта.