Севастополь, 18 октября, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Российский флот отражает воздушную атаку на Севастополь в районе Сухарной балки. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил вечером 18 октября, все службы привели в состояние боевой готовности.

«В районе Сахарной головки — дым, спасатели уже выехали на место», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор призвал сохранять спокойствие и доверять лишь официальным источникам информации. Сведения о возможных повреждениях и пострадавших уточняются.

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