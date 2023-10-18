Вашингтон, 18 октября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Видео «удара из Газы» по больнице Аль-Ахли удалили из официального аккаунта государства Израиля и со страницы израильского посла в США Михаэла Херцога, сообщили 18 октября в Newsweek.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

«Видеозапись удалили после того, как журналисты оспорили точность отснятого материала», — сообщается в материале.

В статье говорится, что два официальных израильских аккаунтов в Х (бывшая Twitter) удалили видео, на котором утверждалось, что взрыв в больнице произошёл из-за ракеты, выпущенной из Газы.

Кроме того, в материале сообщается, что, по данным журналиста Арика Толера из New York Times, отметки времени на опубликованном видео показывают, что его сделали как минимум через 40 минут после взрыва в больнице в секторе Газа.

Подполковник израильской армии Джонатан Конрикус прокомментировал эту ситуацию изданию Newsweek. Он подчеркнул, что в официальных аккаунтах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подобное видео не публиковали. Вопрос журналиста о том, почему эту видеозапись опубликовали, Конрикус адресовал тем, кто, это сделал.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 октября атаковали больницу «Аль-Ахли Аль-Маадани» в Газе, в связи с этим власти Палестины объявили траур. В Газе сообщили о сотнях погибших. Палестинское движение ХАМАС обвинило в атаке Израиль и указало на ответственность США за действия Тель-Авива. Израиль при этом обвинилл палестинцев.

В Газе 18 октября сообщили о не менее 800 погибших и пострадавших в результате удара.

Позднее пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что взрыв произошёл не в результате израильской атаки, а из-за неудачной бомбардировки «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из района больницы.

Президент России Владимир Путин назвал катастрофой удар по больнице в секторе Газа. По его словам, произошедшее в Газе — трагедия и настоящая гуманитарная катастрофа.