Москва, 18 октября, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Пекин прокомментировал удар по больнице в секторе Газа, в результате которого, по последним данным, погибли и пострадали порядка 800 человек.

HAITHAM IMAD/EPA/ТАСС

Российский лидер назвал произошедшее трагедией и настоящей гуманитарной катастрофой.

Путин указал, что удар — сигнал к тому, что нужно заканчивать разгоревшийся конфликт.

Кроме того, российский лидер напомнил, что недавно провёл телефонные разговоры с лидерами стран Ближнего Востока, все они дали понять, что не хотят превращения палестино-израильского конфликта в полномасштабную войну в регионе.

Президент отметил, что необходимо стремиться к единству палестинского народа, и напомнил, что Россия всегда выступала за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и такая позиция не связана с нынешним обострением конфликта.

«Появление независимой Палестины создаст условия для длительного мира», — указал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» был нанесён вечером 17 октября. Телеканал Al Arabiya сообщил, что число погибших и пострадавших превысило 800 человек. Палестинское движение ХАМАС обвинило в ударе Израиль и заявило о причастности Вашингтона, так как он поддерживает Тель-Авив.

Сирия, Турция, Палестина и ещё ряд ближневосточных государств возложили вину за произошедшее на Израиль.

Тель-Авив причастность к удару опровергает, возлагая ответственность на «Исламский джихад) (запрещён в РФ), который якобы осуществил неудачный пуск ракеты.

Президент США Джо Байден в ходе своего визита 18 октября в Израиль заявил, что придерживается израильской версии произошедшего накануне в секторе Газа.По его словам, удар по больнице «нанесла другая команда».