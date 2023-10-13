Бишкек, 13 октября, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Россия готова оказать содействие в подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией, она может принять переговоры в Москве. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе.

Алексей Дружинин/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Он отметил, что на повестке дня стоит подготовка мирного договора Баку и Еревана, чтобы окончательно поставить точку в этом застарелом конфликте.

«Российская сторона, безусловно, готова оказать нашим партнёрам в этом всемерное содействие», — уточнил российский лидер, добавив, что Россия согласна и с организацией в Москве переговоров, если потребуется, в каком угодно формате.

Как передавало ИА Регнум, Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе 19 сентября. На следующий день стороны договорились сложить оружие. Переговоры проходили при посредничестве российских миротворцев.

Президент России Владимир Путин 5 октября напомнил, чторуководство Армении официально признало Нагорный Карабах частью Азербайджана и это неизбежно вело к тому, что Баку установит контроль над регионом.

Российский лидер отметил, что в Праге осенью 2022 года прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева под эгидой главы Евросовета Шарля Мишеля. Армянская сторона признала азербайджанскую территорию в границах Азербайджанской ССР, в которую входил Карабах. Российский лидер напомнил, что независимость Карабаха не признала даже Армения, что он считает странным.

Глава непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении её существования с 1 января 2024 года. Из Карабаха в Армению хлынул поток беженцев, по данным на 2 октября, выехало более 100 тыс. человек.