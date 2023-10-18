Москва, 18 октября, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Гибель сотен палестинцев в больнице сектора Газа обернулась массовыми акциями протеста по всему миру, но ждать, что за этим последует серьёзная эскалация конфликта, перерастающая в большую ближневосточную войну, не стоит. Об этом корреспонденту ИА Регнум 18 октября заявил старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее стало известно, что ливанское движение «Хезболла» объявило «День гнева» против Израиля на фоне трагических событий в больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа.

«Надо определить, что мы подразумеваем, когда говорим об эскалации. Большую ближневосточную войну? Вряд ли она начнётся. Я не вижу достаточного количества тех, кто хотел бы развязать такую войну. Кроме того, до сих пор неизвестно, что конкретно произошло. Израильтяне уже опубликовали видео, которое позволяет предположить, что больница пострадала за-за неудачного пуска ракеты с территории сектора Газа. Исключать такой версии нельзя», — сказал он.

Как полагает востоковед, в настоящее время на Ближнем Востоке нет желающих начинать полномасштабную войну с Израилем.

«Иран предупредил Израиль о красных линиях. Но я уже сбился со счёту, сколько у Ирана красных линий», — заметил он.

Зелтынь полагает, что риторика иранской религиозной элиты достаточно предсказуема. Иран с первых дней Исламской революции занимал антиизраильскую позицию. Во-первых, из-за того, что Израиль воспринимался как инструмент США на Ближнем Востоке. А во-вторых, из-за стремления Тегерана занять лидирующую роль в этом регионе.

«Но это сложно сделать, являясь не арабами, а персами, а также не суннитами, но шиитами. Соответственно, была выбрана траектория борьбы арабского народа Палестины за свои права и суверенное государство, — констатировал Зелтынь. — Иран хочет показать арабской улице, что, мол, ваша элита не делает того, что должна, а мы делаем и стоим стеной за права арабского народа Палестины. Это чисто политическая история. Иран уже не раз угрожал Израилю всеми карами в ответ на определённые действия».

Кроме того, непонятно, как Иран собирается развязывать военную кампанию против Израиля, поскольку у двух государств нет общей границы, а от ракетных обстрелов толку будет мало. Кроме того, Израиль в ответ нанесёт по Ирану авиационные удары, а на защиту Ирана вряд ли кто встанет.

Есть ещё Турция, которая периодически портит отношения с Израилем, как, впрочем, и со всеми остальными, но её власти также не готовы ввязываться в серьёзный конфликт.

«Мы видим, что арабская улица решила выразить исторический протест против израильских «империалистов», «сионистов» и так далее. Конечно, политические элиты разных стран не могут не реагировать на такие сантименты. Однако я сомневаюсь, что из-за этого они захотят развязать большую ближневосточную войну. Наоборот, у меня есть ощущение, что политические элиты арабских стран сейчас чешут голову и думаю, что им делать с ХАМАС. Какую бы операцию провернуть, чтобы он перестал мутить воду. Но выхода найти не могут. Эмоции берут вверх», — сказал он.

Также Зелтынь объяснил, может ли история с больницей стать причиной для отказа Израиля от проведения наземной операции в секторе Газа. Востоковед призвал не забывать, что Израиль обещал начать наземную операцию ещё 14–15 октября, но до сих пор не начал. Это связано с тем, что эвакуации населения из сектора Газа практически не происходит.

«Было ясно с самого начала — ХАМАС не выпустит мирное население со своей территории. Для него это гарантия того, что Израиль не будет проводить массированной операции. Израиль не хочет ввязываться в историю, которая может обернуться большим количеством жертв среди гражданского населения», — подытожил Зелтынь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что шиитское ливанское движение «Хезболла» считает, что заявлений с осуждением в адрес Израиля недостаточно, и призвало жителей арабских и мусульманских стран немедленно выйти на улицы для выражения своего сильного гнева и оказания давления на правительства тех стран, где они находятся.

Причиной такой риторики «Хезболлы» стал удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли более 470 человек. ХАМАС заявляет, что ЦАХАЛ нанёс удар управляемыми ракетами.

После этого акции протестов вспыхнули в Иордании, Сирии, Турции, Ливане, Иране и Тунисе. В столице Турции демонстранты перекрыли одну из трасс, а в Стамбуле протестующие прошли маршем к зданию генерального консульства Израиля.

В свою очередь, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила данные, которые, по её словам, доказывают непричастность к удару по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа. Результаты этого расследования разослали лидерам мировых государств. Израиль настаивает на том, что больница пострадала в результате неудачного запуска ракеты террористической организации «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).