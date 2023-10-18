Тель-Авив, Израиль, 18 октября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила данные, которые, по её словам, доказывают непричастность к удару по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа. Об этом заявил 18 октября пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

«После дополнительной проверки и проверки оперативных и разведывательных систем стало ясно, что ЦАХАЛ не наносила ударов по больнице в секторе Газа», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Пресс-служба также опубликовало видео с места трагедии, сделанное с беспилотника. На нём показана парковка на территории больницы до и после атаки. В ЦАХАЛ отметили, что отсутствуют воронки от взрывов, которые обычно остаются после воздушных атак израильской армии.

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Хагари обвинил в ударе по больнице движение «Палестинский исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он заявил, что это произошло из-за неудачного пуска ракеты исламистами.

В свою очередь посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что Тель-Авив предоставил участникам запланированного на эту среду заседания Совбеза ООН данные, которые, по его словам, свидетельствуют о непричастности к удару по больнице.

«Мы туда переслали различные видеоматериалы… чтобы использовать это, во-вторых, когда будет происходить заседание Совбеза, чтобы у них тоже эти данные были перед собой», — сказал он на брифинге в среду.

Сегодня на 17:00 мск запланировано запрошенное РФ заседание СБ ООН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее призвала Израиль представить спутниковые снимки в качестве доказательства своей невиновности. Она отметила, что нанесение ракетного удара по больнице Россия квалифицирует как преступление и акт расчеловечивания.

Как сообщало ИА Регнум, удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» нанесли вечером 17 октября. Телеканал Al Arabiya сообщил, что число погибших и пострадавших превысило 800 человек. Палестинское движение ХАМАС обвинило в ударе Израиль и заявило о причастности Вашингтона, так как он поддерживает Тель-Авив.

Администрация президента Сирии также возложила ответственность за трагедию в «Аль-Ахли Аль-Маадани» на Израиль и страны Запада.

Президент США Джо Байден в ходе своего визита 18 октября в Израиль заявил, что придерживается израильской версии произошедшего накануне в секторе Газа. По его словам, у дар по больнице «нанесла другая команда».