Рамалла , 18 октября, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Акции протестов вспыхнули в Иордании, Сирии, Турции, Ливане, Иране и Тунисе после удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» на юге сектора Газе, который унёс сотни жизней, сообщает телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

По информации журналистов, в турецкой столице Анкаре демонстранты перекрыли одну их трасс, а в Стамбуле протестующие прошли маршем к зданию генерального консульства Израиля.

В Рамалле (Западный берег реки Иордан) силы безопасности применили для разгона митингующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября ливанское шиитское движение «Хезболла» призвало жителей всех мусульманских и арабских стран провести «день гнева» против Израиля в виде уличных протестов. С таким же призывом обратился глава представительства палестинского движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль.

По данным телеканала Al Arabiya, число погибших и пострадавших в результате удара по больнице в секторе Газа превысило 800 человек. Al Jazeera приводит данные, что при атаке погибли более 500 человек.

Израильская армия обвинила в произошедшем палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом ХАМАС назвало виновником атаки Израиль.

Израильские власти призвали сограждан срочно выехать из Турции из-за опасности терактов против израильтян на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.