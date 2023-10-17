Бейрут, 18 октября, 2023, 01:45 — ИА Регнум. «День гнева» против Израиля на фоне ракетной атаки на больницу «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа объявило шиитское ливанское движение «Хезболла» и призвало к протестам в этот день жителей всех мусульманских и арабских стран. Об этом 17 октября сказано в распространённом заявлении движения.

khamenei.ir Солдаты «Хезболла»

По мнению «Хезболлы», заявлений с осуждением в адрес Израиля недостаточно, поэтому движение призывает жителей арабских и мусульманских стран немедленно выйти на улицы для выражения своего сильного гнева и оказания давления на правительства тех стран, где они находятся. Также «Хезболла» призывает выступить против визита президента США Джозефа Байдена в Израиль.

«Среда станет днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также против визита Байдена в сионистское образование (Израиль. — Ред.), который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование», — указано в заявлении ливанского движения.

Ответственность за обстрел больницы в Газе движение «Хезболла» возложило на Соединённые Штаты. Как сказано в заявлении, именно США несут «прямую и полную ответственность за эту расправу и за все преступления», совершённые Израилем.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным минздрава Газы, ракетный удар по больнице в палестинском анклаве стал причиной гибели более 500 человек, большинство из них женщины и дети. Вину за ракетный удар власти Палестины возложили на ВВС Израиля.

В свою очередь, пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что взрыв в больнице произошёл из-за неудачного запуска ракеты со стороны палестинского анклава. Ответственность за взрыв в больнице, по данным ЦАХАЛ, несёт террористическая организация «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал удар по больнице «беспрецедентным злодеянием». Политик добавил, что это нападение явилось «последним примером израильских атак, лишённых самых элементарных человеческих ценностей».

Ракетный удар по больнице в секторе Газа осудили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.