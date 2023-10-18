Пекин, 18 октября, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Около полутора часов продлились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Встреча завершилась.

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин и

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября Путин прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс — один путь». В этот день он провёл встречи с главами Вьетнама, Таиланда, Манголии, Лаоса.

Сегодня, 18 октября, он прибыл на открытие форума «Один пояс — один путь». В Доме народных собраний состоялась встреча с Си Цзиньпином в расширенном составе.

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