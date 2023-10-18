Пекин, 18 октября, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Россия приглашает заинтересованные страны к сотрудничеству в развитии Северного морского пути. Об этом в среду, 18 октября, заявил глава Российского государства Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Что касается Северного морского пути, то Россия не просто предлагает партнёрам активно использовать его транзитный потенциал. Скажу больше: мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участие в его развитии», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, Россия готова обеспечить надёжное снабжение и связь заинтересованным сторонам. Кроме того, по его словам, со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса на всём протяжении Северного морского пути станет круглогодичной.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 18 октября в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где примет участие в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь».

После своего выступления глава Российского государства начал двусторонние переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Лидеры пообщаются при участии делегаций, а также, в случае необходимости, один на один. Ожидается, что в ходе переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин затронут вопросы двустороннего сотрудничества, а также обсудят другие международные вопросы.