Пекин, 18 октября, 2023, 06:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний (здание китайского парламента) на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где он должен принять участие в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь», сообщили в пресс-службе Кремля.

ИА REGNUM Владимир Путин

Он также поучаствовал в традиционном совместном фотографировании глав делегаций, которые представлены на мероприятии. Кроме того, российский лидер, как главный гость форума, выступил с речью на открытии встречи.

Свое выступление Путин начал сразу после председателя КНР Си Цзиньпина.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин прибыл в Пекин 17 октября по приглашению Си Цзиньпина. Российский лидер уже провёл в КНР встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и главой Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Он также встретился с руководителем переходного правительства Пакистана Анваром-уль-Хаком Какаром и таиландским премьер-министром Сеттхой Тхависином. Глава азиатской республики пригласил Путина посетить Таиланд.

Журнал Newsweek написал, что в Китае Владимира Путина встретили с «красной дорожкой», в то время как госсекретарю США Энтони Блинкену, который приезжал в КНР в июне, такого приёма оказано не было.