Пекин, 18 октября, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Переговоры между Россией и Китаем в расширенном составе с участием лидеров государств Владимира Путина и Си Цзиньпина начались в Пекине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин встретились в Доме народных собраний в столице КНР. Ожидается, что лидеры пообщаются при участии делегаций, а также в случае необходимости один на один.

В Китае Путин находится по приглашению Си Цзиньпина. Россия рассчитывает, что двусторонние переговоры будут полномасштабными и лидеры двух государств затронут все актуальные вопросы в повестке и обменяются мнениями по международным вопросам, включая региональные военные конфликты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Путин прибыл в Дом народных собраний (здание китайского парламента) на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где он примет участие в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь».

Владимир Путин прибыл в Пекин 17 октября по приглашению Си Цзиньпина. Российский лидер уже провёл в КНР встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и главой Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Он также встретился с руководителем переходного правительства Пакистана Анваром-уль-Хаком Какаром и таиландским премьер-министром Сеттхой Тхависином. Глава азиатской республики пригласил Путина посетить Таиланд.