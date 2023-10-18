Пекин, 18 октября, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в расширенном составе с российским коллегой Владимиром Путиным в Пекине назвал президента России своим давним другом. Переговоры проходят 18 октября в Доме народных собраний (здание китайского парламента).

РИА Новости/Сергей Савостьянов Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Уважаемый президент Путин, мой давний друг, приветствуем ваше участие в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс ― один путь», ― сказал китайский лидер.

Председатель КНР подчеркнул, что взаимное участие в важных дипломатических мероприятиях двух сторон является многолетней хорошей традицией.

Третий форум «Один пояс ― один путь» проходит в Пекине 17 и 18 октября. Участие в нём принимают свыше 4 тыс. человек из более чем 140 стран.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин находится с визитом в Китае, куда он прибыл по приглашению председателя КНР. В Доме народных собраний в китайской столице 18 октября проходят переговоры между Россией и Китаем в расширенном составе с участием лидеров государств.

Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин пообщаются при участии делегаций, а также, в случае необходимости, один на один. Россия рассчитывает, что двусторонние переговоры будут полномасштабными и лидеры двух государств затронут все актуальные вопросы в повестке и обменяются мнениями по международным вопросам, включая региональные военные конфликты.

Путина и Си Цзиньпина давно связывает крепкая дружба. Российский лидер ранее заявил, что доверительные дружеские отношениям помогают ему в общении с китайским коллегой. По словам Путина, у них с председателем КНР «флюиды на личном уровне».

Путин неоднократно называл председателя КНР своим другом. Си Цзиньпин также называет президента России лучшим и дорогим другом.

Си Цзиньпин отметил, что ему приятно посетить Россию по приглашению президента РФ. Он также добавил, что выбрал её первой страной для визита после своего переизбрания на занимаемом им посту.

На проходящий в Пекине третий форум «Один пояс ― один путь» российского лидера пригласили в качестве главного гостя.