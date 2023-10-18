Пекин, 18 октября, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Китайская инициатива «Один пояс, один путь» имеет сходство с идеями России о формировании большого евразийского пространства с сопряжением сразу нескольких интеграционных процессов, включая создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на третьем форуме высокого уровня «Один пояс, один путь».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер отметил, что Россия и Китай стремятся к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству для достижения долгосрочного экономического прогресса.

«Выстраиваемая на таких базовых принципах инициатива «Один пояс, один путь» хорошо стыкуется с развивающимися в различных регионах интеграционными процессами. Она созвучна и российским идеям по созданиям такого интеграционного контура, где бы в полной мере обеспечивалась свобода торговли, инвестиций, труда, была бы налажена взаимосвязанная инфраструктура», — сказал он.

Путин уточнил, что Россия предлагала создать евразийское пространство, где были бы сопряжены «Один пояс, один путь», ЕАЭС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии — (АСЕАН). Президент добавил, что РФ и КНР уже договорились о параллельном и скоординированном развитии ЕАЭС и проекта «Один пояс, один путь».

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая заявил, что инициатива «Один пояс — один путь» продиктована стремлением Пекина к сотрудничеству с другими странами, а не желанием подмять под себя кого-то. Он указал на то, что внешняя политика КНР основана на поиске компромиссов, что отличает её от деятельности стран «с тяжёлым колониальным наследием».

Кроме того, Путин сообщил, что государства ЕАЭС в рамках инициативы «Один пояс — один путь» получили около $24 млрд в качестве инвестиций. По его словам, эта сумма продолжает расти.