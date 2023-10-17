Тель-Авив, Израиль, 17 октября, 2023, 23:27 — ИА Регнум. Взрыв в больнице в секторе Газа — дело рук террористов, а не Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Kremlin.ru

«Весь мир должен знать: удар по больнице в Газе нанесли варвары террористы в Газе, а не ЦАХАЛ. Тот, кто жестоко убивает наших детей, убивает и своих детей», — сказал премьер Израиля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным минздрава Газы, ракетный удар по больнице в палестинском анклаве стал причиной гибели более 500 человек, большинство из них женщины и дети. Вину за ракетный удар власти Палестины возложили на ВВС Израиля.

По данным телеканала Al-Jazeera, по больнице ударили управляемыми ракетами, то есть именно больница была целью удара.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трёхдневный траур по жертвам ракетного удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа.

В свою очередь, пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что взрыв в больнице произошёл из-за неудачного запуска ракеты со стороны палестинского анклава. Ответственность за взрыв в больнице, по данным ЦАХАЛ, несёт террористическая организация «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).