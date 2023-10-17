Эр-Рияд, 18 октября, 2023, 00:19 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило удар по больнице в Газе, в результате которого погибли сотни мирных людей. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба саудовского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает отвратительное преступление, которое совершили израильские оккупационные силы, нанеся удар по больнице «Аль-Маамадани» в Газе, из-за чего погибли и пострадали сотни мирных жителей, включая детей», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате ракетного удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа погибло как минимум 500 человек, включая женщин и детей. По данным ХАМАС, ответственность за удар по больнице несут ВВС Израиля.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что взрыв в больнице в секторе Газа — дело рук террористов, а не Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) указала, что, по данным израильской разведки, взрыв в больнице произошёл из-за неудачного запуска ракеты со стороны палестинского анклава. Ответственность за взрыв в больнице, по данным ЦАХАЛ, несёт террористическая организация «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).