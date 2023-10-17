Палестина, 17 октября, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Израильские военные 17 октября нанесли удары по больнице и госпиталю на юге сектора Газа. Об этом сообщило отделение минздрава Палестины в Газе в Facebook (принадлежит Meta — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

JINI/Global Look Press

Повреждение получили европейская больница в городе Хан-Юнис и полевой госпиталь ОАЭ, расположенный на её территории.

«Удар по госпиталю, который расположен на шоссе Салах-Эддина, пришёлся по входу в здание», — сообщили в палестинском ведомстве.

Пресс-служба Армии обороны Израиля 17 октября заявила об ударах, нанесённых истребителями по командным центрам палестинского движения ХАМАС в Газе. Удары израильские самолёты нанесли по дислокациям ХАМАС в городах Зайтун, Рафах, Джабалия и Хан-Юнис.

Россия в Совете Безопасности ООН предложила 16 октября проект резолюции о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта, обострение которого произошло 7 октября. США, Великобритания и Франция заблокировали этот документ.