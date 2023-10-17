Газа, Палестина, 18 октября, 2023, 00:38 — ИА Регнум. В результате удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» на юге сектора Газа погибли исключительно гражданские лица. Об этом во вторник, 17 октября, сообщил представитель министерства здравоохранения палестинского анклава.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Все убитые при атаке на больницу в Газе были мирными гражданами», — сказал представитель минздрава, слова которого приводит телеканал Al Jazeera. Он также отметил, что все раненые также являются гражданскими лицами.

Кроме того, представитель министерства здравоохранения сектора Газа напомнил, что эта больница ни разу не была атакована в предыдущие конфликта ни израильской, ни палестинской сторонами.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября больница и госпиталь на юге сектора Газа подверглись ракетному удару. Как сообщил телеканал Al Jazeera, в результате трагедии погибли по меньшей мере 500 человек. По данным ХАМАС, ответственность за удар по больнице несут ВВС Израиля.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал взрыв в больнице в секторе Газа делом рук террористов, а не Армии обороны Израиля. Согласно предварительному расследованию, проведённому ЦАХАЛ, трагедия произошла из-за неудачного запуска ракеты со стороны палестинского анклава.

Позднее президент Палестины Махмуд Аббас объявил трёхдневный траур по жертвам удара по больнице.