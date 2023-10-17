Москва, 17 октября, 2023, 23:32 — ИА Регнум. Российская Федерация и Объединённые Арабские Эмираты в связи с ударом по больнице в секторе Газа запросили на 18 октября проведение заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН).

«Россия и ОАЭ запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе», — написал 17 октября в своём Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Как передавало ИА Регнум, ранее во вторник телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя министерства здравоохранения сектора Газа сообщил, что по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» был совершён ракетный удар, за которым якобы стоит Армия обороны Израиля. В результате трагедии погибли по меньшей мере 500 человек.

Армия обороны Израиля, в свою очередь, начала расследование в связи со случившимся. По предварительным данным израильской стороны, взрыв в больнице в секторе Газа связан с неудачным запуском ракеты ХАМАС. Об этом 17 октября сообщил телеканал i24.

Вечером 17 октября президент Палестины Махмуд Аббас объявил трёхдневный траур по жертвам удара по больнице. Глава государства распорядился приспустить флаги «в знак траура по жертвам израильской агрессии».