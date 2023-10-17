Москва, 17 октября, 2023, 20:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 октября по завершении серии переговоров в Пекине провёл неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Лидеры России, Казахстана и Узбекистана по завершении официальных рабочих контактов в Пекине провели неформальную встречу, где продолжили обсуждение текущих вопросов, в том числе в развитие разговоров, которые состоялись несколько дней назад (на саммите глав государств СНГ — Прим. ред.) в Бишкеке», — рассказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Путин прибыл в Китай 17 октября по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс — один путь».

Новость дополняется.