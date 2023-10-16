Москва, 16 октября, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры во время поездки российского лидера в Китай на форум «Один пояс — один путь». Об этом 16 октября рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Kremin.ru Председатель Си и Владимир Путин

«Предстоит поездка в Китай уже в ближайшие часы. Для нас особый интерес представляет то, что в рамках третьего международного форума «Один пояс — один путь» состоятся переговоры нашего президента с председателем Китайской Республики Си Цзиньпином», — сказал он.

Ушаков уточнил, что в ходе встречи лидеры России и Китая в дружеском и откровенном ключе, который свойственен для их отношений, будут обсуждать актуальные проблемы двустороннего практического сотрудничества и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с формированием более справедливого многополярного миропорядка.

Помощник главы государства отметил, что, несмотря на занятость председателя КНР, Си Цзиньпин проведёт с Путиным полномасштабные переговоры в два этапа.

«В начале — переговоры в расширенном составе, делегационные переговоры так называемые. В составе нашей делегации — руководители основных направлений сотрудничества с Китаем, два вице-премьера, соответствующие министры, и также целая группа крупных российских бизнесменов. После этого заседания в расширенном составе состоятся переговоры в узком составе в формате рабочего завтрака», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин найдут время для доверительного общения с глазу на глаз в Пекине на форуме «Один пояс — один путь». Он уточнил, что в ходе этих переговоров будет уделено большое внимание мировой обстановке.

Ранее в этот же день президент России заявил, что председатель КНР является одним из признанных мировых лидеров и не принимает сиюминутных решений на основе текущей конъюнктуры. Путин добавил, что Си Цзиньпин при принятии решений оценивает ситуацию, анализирует её и смотрит в будущее.