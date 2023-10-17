Пекин, 17 октября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводят переговоры в Пекине. Об этом 17 октября сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

На видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста, ― кортеж главы венгерского правительства, который стоит напротив резиденции российского президента в Пекине, куда путин прибыл для участия в форуме «Один пояс ― один путь».

«От этих кадров некоторые западные политики вполне могут оказаться на грани сердечного приступа. На переговоры к Путину приехал лидер одной из европейских стран: премьер Венгрии», ― прокомментировал Зарубин.

Он также отметил, что встреча проходит не на полях саммита, Орбан приехал именно в резиденцию Путина.

На встрече глава Российского государства отметил, что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены.

«Тем не менее не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран — Венгрия», ― подчеркнул Путин.

Российский лидер также добавил, что отношения между Россией и Венгрией на протяжении десятилетий строились на основе учёта интересов друг друга.

В свою очередь Виктор Орбан отметил, что Венгрия никогда не хотела противостояния с Россией.

«Как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно наилучшие контакты, и нам это удалось», — подчеркнул он.

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Ранее пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Орбана во время визитов обоих лидеров в Китай пока не запланирована.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 17 октября прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине глава российского государства пробудет два дня — 17 и 18 октября.

На полях третьего Международного форума «Один пояс — один путь» российский лидер провёл переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. Путин заявил, что отношения двух стран развиваются в дружеском ключе. Со своей стороны Во Ван Тхыонг пригласил президента России посетить Вьетнам — от себя лично, от Нгуен Фу Чонга и от лица других представителей руководства республики.

Также у российского президента запланированы встречи с премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом.

18 октября Путин проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств обсудят актуальные проблемы двустороннего практического сотрудничества и международной повестки дня.