Бишкек, 13 октября, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал к расширению сотрудничества государств СНГ со странами мирового большинства. Об этом он сказал 13 октября на саммите СНГ в Бишкеке.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Заседание Совета глав государств СНГ в узком составе

«Конечно, важно вместе и сообща работать с единомышленниками из других регионов мира, со странами так называемого мирового большинства, Глобального Юга, взгляды которых нам очень близки», — сказал Путин.

Он добавил, что сохраняют свою актуальность вопросы углубления внешнеполитической координации в рамках СНГ, необходимо регулярно сверять часы по насущным вопросам и вырабатывать согласованные подходы.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Путин заявил, что тренд на многополярный мир будет только усиливаться. По словам российского лидера, тенденция неизбежна, а те, кто попытается ей препятствовать, проиграют.

20 сентября глава государства отметил, что мир трансформируется, двигаясь к многополярности. По его словам, это движение —стратегический вектор всей мировой политики.

4 октября президент подчеркнул, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно, чтобы мир мог избавиться от диктатуры отдельных стран, пытающихся загнать остальных в экономическую кабалу.