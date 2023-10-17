Тель-Авив, Израиль, 17 октября, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Глава израильской военной разведки генерал-майор Аарон Халива признал провал ведомства, которое не смогло предотвратить нападение палестинского движения ХАМАС, говорится в письме начальника израильской разведки.

IDF Spokesperson’s Unit Аарон Халива

«Начало войны — это провал разведки. Военная разведка под моим командованием не предупредила о теракте, совершенном ХАМАС. Мы не выполнили свою важнейшую задачу, и я как начальник военной разведки несу за это полную ответственность», — отметил Халива.

В письме также сообщалось, что военная разведка самым тщательным образом выяснит все обстоятельства произошедшего и сделает соответствующие выводы. При этом генерал-майор подчеркнул, что перед Израилем сейчас стоит только одна задача — дать отпор и одержать победу.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. Движение ХАМАС нанесло массовый ракетный удар по израильской территории и захватило ряд населённых пунктов. Армия обороны Израиля позже освободила захваченные территории и стала наносить ответные авиаудары по сектору Газа.

По данным на 17 октября, количество погибших в секторе Газа превысило три тысячи человек, ещё 11 тысяч получили ранения. В результате конфликта погибли 16 россиян. Посол России в Израиле Анатолий Викторов также сообщил, что в списке заложников ХАМАС есть российский гражданин.

В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным премьер Израиля заявил, что Тель-Авив не намерен останавливаться в своих действия в Газе, пока полностью не уничтожит военно-управленческий потенциал ХАМАС.