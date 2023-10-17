Москва, 17 октября, 2023, 14:11 — ИА Регнум. В составленном властями Израиля списке заложников ХАМАС есть один гражданин России, но реальное число граждан РФ среди заложников может быть больше, заявил 17 октября посол России в Израиле Анатолий Викторов.

Yousef Masoud/Global Look Press

«Это подтверждённая информация — один российский гражданин, имеющий также гражданство Израиля, числится в израильском списке заложников ХАМАС», — сказал дипломат на пресс-конференции.

Как сообщало ИА Регнум, Викторов также сообщил, что число граждан России, погибших в Израиле после атаки ХАМАС, выросло до 16 человек, и ещё девять граждан числятся пропавшими без вести. Власти Израиля сообщали, что в плен к ХАМАС попали 155 граждан страны.

11 октября Викторов заявил, что находящимся в Израиле гражданам России не следует дожидаться дальнейшего обострения обстановки и стоит покинуть эту страну, воспользовавшись действующими регулярными авиарейсами.

В МИД РФ ранее призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там — соблюдать максимальную осторожность и оставаться на связи с дипломатами. Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что вопрос об эвакуации сограждан из Палестины прорабатывается.

Как сообщалось ранее, Совбез ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. В поддержку этого документа высказались только пять стран. Против проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония.

Любая резолюция Совета Безопасности ООН, в которой Палестина будет оценена нейтрально или тем более как пострадавшая сторона, будет заблокирована Соединёнными Штатами Америки, которые хотят помочь Израилю, отметил в беседе с корреспондентом ИА Регнум политолог-международник, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.