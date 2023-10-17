Москва, 17 октября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили более 250 вертолётов ВСУ, сообщили 17 октября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 491 самолёт, 251 вертолёт, 7953 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 706 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6802 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 14 372 единицы специальной военной автомобильной техники», — сказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В течение минувших суток средствами ПВО был сбит вертолёт Ми-8 противника, перехвачены пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB американского производства и уничтожены 34 беспилотных летательных аппарата ВСУ — на территории ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областей, добавил Конашенков.

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