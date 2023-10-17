Москва, 17 октября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. На донецком направлении за сутки ВСУ потеряли до 485 военных, сообщил 17 октября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Rick Mave/Global Look Press

Российские военные на этом направлении отразили за сутки девять атак украинской армии, нанеся удары в районе сёл Орехово-Василевка и Андреевка в ДНР.

«Суточные потери противника на данном направлении составили до 485-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также орудие Д-20», — сообщил Конашенков.

Также российские военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства и уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ.

Минобороны 16 октября сообщило об уничтожении 460 украинских военных за сутки на донецком направлении, а также трёх танков, двух боевые бронемашин и 12 автомобилей. Также российские военные уничтожили две артсистемы М777 ВСУ американского производства, польскую артустановку Krab, орудия Д-20 и гаубицу «Акация» и украинский склад боеприпасов в районе города Славянска в ДНР.

Российские военные на донецком направлении отразили за сутки десять атак ВСУ в районе населённых пунктов Андреевки, а также сёл Клещеевка и Марьинка в ДНР.