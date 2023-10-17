Москва, 17 октября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции на Украине в минувшие сутки отразили семь атак ВСУ на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ 17 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены семь атак противника в районах населённых пунктов Ивановка, Тимковка Харьковской области и Надия Луганской Народной Республики», — сказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери противника на данном направлении составили до 270 человек, также было уничтожено 18 единиц техники противника, включая танк и 10 боевых бронированных машин, отметил Конашенков.

На краснолиманском направлении в минувшие сутки были отражены две атаки штурмовых подразделений ВСУ, сообщили также в ведомстве.

«На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Шипиловка и Кузьмино Луганской Народной Республики», — сказал Конашенков.

Потери противника на данном направлении составили до 115 военнослужащих. Также было уничтожено восемь единиц техники ВСУ, включая два орудия Д-20 и гаубицу «Мста-Б», отметил официальный представитель Минобороны.

Также 17 октября в Минобороны сообщили об уничтожении более 250 вертолётов ВСУ за время спецоперации, отражении четырёх атак противника на запорожском направлении и девяти атак — на донецком направлении. Кроме того, на донецком направлении был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ. В минувшие сутки российские войска сбили в зоне спецоперации вертолёт Ми-8 противника, перехватили пять оперативно-тактических раке и четыре управляемые бомбы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что одно из подразделений ВСУ на купянском направлении получило повреждённые боеприпасы. На многих снарядах видны царапины и следы деформации — это, судя по всему, уцелевшие боеприпасы, которые удалось собрать после поражения одного из складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, рассказал эксперт.