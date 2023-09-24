Москва, 24 сентября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России в ходе специальной военной операции сбили вертолёт Ми-8 ВСУ возле Клещеевки в ДНР, а также уничтожили 15 украинских БПЛА в зоне СВО, сообщило 24 сентября Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости ЗРК «Бук» ВС России в зоне СВО

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», — проинформировали в ведомстве.

Средства ПВО также сбили беспилотники возле Горловки и посёлка Степное в ДНР, села Куземовка в ЛНР, населённых пунктов Самойловка, Червоногорка, Любимовка и Очеретоватое в Запорожской области, а также возле села Казачьи Лагери в Херсонской области.

Всего за время СВО российские подразделения сбили 250 украинских боевых вертолётов, 477 самолётов, а также 7082 беспилотника.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября Минобороны сообщило, что российские истребители и средства ПВО за неделю сбили украинские бомбардировщик Су-24М, истребитель МиГ-29 и два штурмовика Су-25. Украинская армия за неделю на донецком и южнодонецком направлениях потеряла 2405 военных.