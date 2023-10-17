Москва, 17 октября, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Ситуация в США может существенно повлиять на планы Вашингтона одновременно помогать и Украине, и Израилю в рамках ведения ими боевых действий, написал российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Парламентарий напомнил, что общественное мнение в Соединённых Штатах поляризовано «как никогда ранее», а республиканцы в Конгрессе требуют перенаправить средства с помощи Украине на поддержку Израиля. Также, по словам Пушкова, Украине может не хватить боеприпасов, которые могут быть предоставлены Израилю для объявленной им «затяжной военной кампании» против радикального палестинского движения ХАМАС.

«Всё это может серьезно повлиять на возможности США справляться с двумя кризисами одновременно», — написал Пушков.

Так он отреагировал на заявление главы Белого дома Джо Байдена, утверждающего, что у американской стороны есть достаточное количество ресурсов, чтобы одновременно поддерживать как Украину, так и Израиль. Парламентарий выразил мнение, что за словам президента Соединённых Штатов скрывается самонадеянность, и напомнил о президентских выборах в США в 2024 году.

«Байден самонадеянно заявил, что США могут справляться одновременно и с ближневосточным, и с украинским кризисами. Посмотрим, куда это заведет его и США вместе с ним в предвыборный год», — подчеркнул сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Соединённые Штаты, «безусловно, могут позволить себе две войны», поскольку экономика страны якобы находится в хорошей форме. Так она оценила возможность Вашингтона помогать Киеву в украинском кризисе и Израилю в противостоянии с ХАМАС.

16 октября госсекретарь США Энтони Блинкен вновь встретился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Эта встреча стала вторым подобным их разговором после обострения ситуации в регионе, которое началось с атаки палестинских радикалов на Израиль утром 7 октября.

Ранее телеканал NBC News проинформировал, что Джо Байден всерьёз рассматривает вариант поездки в Израиль до конца текущей недели или в более поздние сроки.