Вашингтон, 16 октября, 2023, 20:59 — ИА Регнум. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила 16 октября, что страна «безусловно может позволить себе две войны», говоря о помощи Киеву в украинском кризисе и о конфликте между Израилем и радикальным движением ХАМАС. По словам Йеллен, экономика США находится в хорошей форме.

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«Нам действительно нужно изыскать средства как для Израиля, так и для Украины. Это приоритет», — заявила она в интервью телеканалу Sky News.

Йеллен добавила, что США поддерживают Израиль и дали ему понять, что могут обеспечить его «право на самооборону».

«Америка, безусловно, может позволить себе быть на стороне Израиля и поддерживать его военные нужды, и мы также можем и должны поддержать Украину в её борьбе против России», — сказала министр финансов.

При этом, как сообщало ИА Регнум 14 октября, в США рассказали об экономических последствиях конфликта в Израиле. Издание Bloomberg отметило, что он может подорвать мировую экономику и спровоцировать рецессию, если в него вступит большое количество стран, так как Ближний Восток — важнейший поставщик энергоносителей и является ключевым морским путём.

Перед этим стало известно, что сенат США одобрил проект финансирования правительства без помощи Киеву. Документ не включил средства на военные нужды киевского режима. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это временным явлением и отметил, что американская сторона не сможет не сохранить вовлечённость в украинский конфликт, но при этом постепенно начнёт от него уставать.

Позднее сенатор Джош Хоули заявил, что в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке Израиль должен получить все финансовые средства, которые ранее предназначались для Украины. Через несколько дней после этого координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби образно намекнул о близости к «грани» по поддержке Украины. Бесконечного финансирования не будет, заявил он на брифинге в Белом доме.