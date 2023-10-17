Вашингтон, 17 октября, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден всерьёз рассматривает возможность совершить визит в Израиль. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщило издание NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Президент Джо Байден всерьёз обдумывает поездку в Израиль, самое раннее на этой неделе», — говорится в материале.

Отмечается, что в настоящее время ведётся планирование и серьёзное обдумывание визита главы американского государства, разрабатывается программа на территории Израиле.

Ранее портал Axios также сообщал о возможном визите Джо Байдена в Тель-Авив в ближайшие дни. По информации источника, стороны ведут переговоры о предстоящей поездке американского президента.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил военную помощь со стороны США, а также возможность создания гуманитарного коридора в Газу. Кроме того, Байден подтвердил «непоколебимую поддержку Израиля со стороны США».