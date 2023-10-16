Тель-Авив, Израиль, 16 октября, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен провели вторую встречу в Тель-Авиве после обострения ситуации в регионе. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба израильского правительства.

Ariel Hermoni, министерство обороны Израиля

Встреча проходила с участием главы минобороны Израиля Йоава Галанта и ряда других израильских министров. До этого Блинкен и Нетаньяху встречались в Иерусалиме утром 16 октября.

Перед визитом в Израиль американский госсекретарь посетил ряд арабских стран. Он сообщил журналистам, что у него не получилось убедить арабских лидеров принять точку зрения США на палестино-израильский конфликт. При этом Блинкену в Саудовской Аравии пришлось ждать приёма целую ночь, так как наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд прибыл на назначенную на вечер встречу только утром.

При этом в саудовской газете Arab News 15 октября заявили, что президент России Владимир Путин стал единственным мировым лидером, кто занял рациональную позицию по отношению к палестино-израильскому конфликту и может претендовать на роль посредника в урегулировании ситуации. По данным издания, имидж российского лидера значительно вырос в арабском мире.

Бои между израильской армией и палестинским движением ХАМАС продолжаются с 7 октября. Путин в ходе телефонных переговоров с лидерами арабских государств рассказал об опасениях, что конфликт может спровоцировать региональную войну. При этом президент Ирана Ибрагим Раиси заявил об угрозе возникновения нескольких фронтов для Израиля, если его армия начнёт наземную операцию в Газе.