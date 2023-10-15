Вашингтон, 15 октября, 2023, 18:11 — ИА Регнум. У США есть возможности для одновременной поддержки Израиля и Украины. Об этом 15 октября заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Ради бога, мы, Соединённые Штаты Америки, самая мощная страна в истории мира. Мы сможем позаботиться и о том, и о другом, и по-прежнему поддерживать нашу международную безопасность в целом», — ответил Байден на вопрос о том, смогут ли США одновременно справиться с конфликтами на Украине и в Израиле.

По словам американского президента, у США есть возможности и обязательства сделать это.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в краткосрочной перспективе у США есть возможность помогать и Украине, и Израилю. При этом, по его словам, помощь последнему зависит от военных возможностей ЦАХАЛ, а помощь Киеву не будет длиться бесконечно.

Ранее американская газета The New York Times написала, что глава киевского режима Владимир Зеленский встревожен тем, что мир достиг пика в поддержке ВСУ, которая никогда больше не будет такой активной, как раньше. Отмечается, что в США больше нет двухпартийной поддержки ВСУ. При этом многие страны начали использовать украинский фактор как инструмент внутренней политической борьбы, что сказывается на объёмах помощи.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам нужно приготовиться к скорому отказу Белого дома помогать киевской армии из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, осталось недолго — после ноября ни США, ни Европа не смогут оказывать помощь Украине.

Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2 выразил обеспокоенность, что внимание мирового сообщества к Украине может снизиться. Как только помощь Киеву прервётся, время будет играть на стороне Москвы, заявил он.