Москва, 16 октября, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил гуманитарную ситуацию в секторе Газа во время телефонных разговоров с лидерами Сирии Башаром Асадом, Ирана Ибрагимом Раиси, Палестины Махмудом Аббасом и Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщила 16 октября пресс-служба Кремля.

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«Выражена крайняя обеспокоенность крупномасштабной эскалацией боевых действий, сопровождающейся катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения и углубляющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа», — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что резкое обострение палестино-израильского конфликта стало основной темой в ходе разговоров. Все единодушно согласились с тем, что нужно добиться скорейшего прекращения огня и перемирия, чтобы оказать помощь нуждающимся.

Путин подтвердил, что российская сторона готова к координации мирных инициатив со всеми партнёрами, которые стремятся стабилизировать ситуацию. Он также сообщил об опасениях, что палестино-израильский конфликт может перерасти в региональную войну, отметили в пресс-службе.

В Иране сообщили, что Раиси в беседе с Путиным заявил о возможном появлении нескольких фронтов, где Израилю придется вести бои, если Тель-Авив начнёт наземную атаку на Газу.

Сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов 16 октября в беседе с ИА Регнум заявил, что пока не стоит ожидать вторжения иранских вооружённых сил в Израиль. При этом он допускает, что в случае больших жертв среди палестинского населения против Израиля начнут активно действовать боевики ливанской партии «Хезболлы», а также иранский Корпус стражей Исламской революции и другие группировки.

Боевые действия в Израиле и секторе Газа начались 7 октября после масштабной ракетной атаки, организованной движением ХАМАС по израильской территории и захвата ряда населённых пунктов палестинскими боевиками. Тель-Авив начал операцию «Железные мечи» и стал обстреливать сектор Газа.

В Израиле пообещали уничтожить ХАМАС и объявили о тотальной блокаде сектора Газа, рекомендовав жителям уходить на юг анклава. Абдель Фаттах ас-Сиси 15 октября обвинил израильскую сторону в превышении рамок самообороны.