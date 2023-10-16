Тегеран, 16 октября, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Президент Ирана Ибрахим Раиси во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обвинил Израиль в совершении преступлений в секторе Газа и заявил, что это нужно прекратить. Об этом 16 октября сообщило агентство Irna, ссылаясь на замруководителя администрации иранского президента Мохаммада Джамшиди.

Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси

«Он [Раиси] сказал, что продолжающаяся осада, убийства женщин и детей, а также наземная атака на Газу и её законное и избранное правительство приведут к долгой войне на многих фронтах», — говорится в сообщении.

По информации Джамшиди, Путин и Раиси также обсудили ситуацию на Кавказе.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября первый замглавы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи назвал красной линией вторжение израильской армии в Газу. Он заявил, что в этом случае у Израиля появится несколько фронтов, где придётся воевать. Азизи также потребовал прекратить ракетные удары по сектору Газа.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в течение 16 октября Путин проведёт телефонные разговоры с лидерами пяти стран, которых касается палестино-израильский конфликт. Ушаков подчеркнул, что российский лидер внимательно следит за беспрецедентным обострением ситуации.

11 октября Путин отметил, что у России деловые отношения с Израилем и дружеские — с Палестиной. Он заявил, чтоМосква может помочь урегулировать конфликт.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Сначала боевики движения ХАМАС обстреляли территорию Израиля ракетами, а потом прорвали ограждение вокруг сектора Газа и захватили ряд израильских населённых пунктов. Их выбили с занимаемой территории, в то же время Израиль устроил блокаду сектора Газа и начал наносить ракетные удары по палестинскому анклаву.