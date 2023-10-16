Вашингтон, 16 октября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Госсекретарю США Энтони Блинкену во время визита в Эр-Рияд пришлось прождать целую ночь, прежде чем его принял наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Об этом сообщила 15 октября газета The Washington Post.

Dominika Zarzycka/Global Look Press Госсекретарь США Энтони Блинкен

По данным издания, встречу назначили на вечер 14 октября, но принц прибыл только на следующее утро. Он сразу потребовал снять блокаду сектора Газа и остановить военную операцию Израиля, от которой гибнет много мирных жителей.

Блинкен после этого рассказал журналистам, что не смог убедить Мухаммеда бен Сальмана и других арабских лидеров принять точку зрения Вашингтона на конфликт Израиля и ХАМАС.

Обострение вооружённого конфликта в Израиле произошло 7 октября, после того как палестинское движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю и захватило на его территории несколько населённых пунктов. Израиль восстановил контроль над своей территорией, устроил блокаду сектора Газа и продолжает наносить авиаудары по его территории.

Израильские власти также опасаются обострения на границе Ливаном. 16 октября началась эвакуация жителей, проживающих на расстоянии до 2 км от этой границы. Кроме того, Иран пригрозил, что откроются новые фронты боевых действий с Израилем, если он вторгнется в Газу и не прекратит обстреливать палестинский анклав.