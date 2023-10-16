Блинкена заставили ждать целую ночь встречи с саудовским принцем
WP: саудовский принц Мухаммед заставил Блинкена целую ночь ждать встречи
Вашингтон, 16 октября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Госсекретарю США Энтони Блинкену во время визита в Эр-Рияд пришлось прождать целую ночь, прежде чем его принял наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Об этом сообщила 15 октября газета The Washington Post.
По данным издания, встречу назначили на вечер 14 октября, но принц прибыл только на следующее утро. Он сразу потребовал снять блокаду сектора Газа и остановить военную операцию Израиля, от которой гибнет много мирных жителей.
Блинкен после этого рассказал журналистам, что не смог убедить Мухаммеда бен Сальмана и других арабских лидеров принять точку зрения Вашингтона на конфликт Израиля и ХАМАС.
Обострение вооружённого конфликта в Израиле произошло 7 октября, после того как палестинское движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю и захватило на его территории несколько населённых пунктов. Израиль восстановил контроль над своей территорией, устроил блокаду сектора Газа и продолжает наносить авиаудары по его территории.
Израильские власти также опасаются обострения на границе Ливаном. 16 октября началась эвакуация жителей, проживающих на расстоянии до 2 км от этой границы. Кроме того, Иран пригрозил, что откроются новые фронты боевых действий с Израилем, если он вторгнется в Газу и не прекратит обстреливать палестинский анклав.