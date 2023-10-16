Эр-Рияд, 16 октября, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал реальную причину палестино-израильского конфликта, поэтому, в отличие от США, может претендовать на роль посредника, заявила эксперт по американо-арабским отношениям Дания Колейлат Хатиб в статье, опубликованной 15 октября саудовской газетой Arab News.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Путин — единственный мировой лидер, указавший на корень конфликта между израильтянами и палестинцами», — говорится в публикации.

Хатиб отметила, что заявления российского лидера о конфликте высоко оценила Лига арабских государств. Её официальный представитель Джамаль Рушди назвал позицию России взвешенной, в отличие от других крупных государств.

Эксперт также указала на то, что США не смогли предложить приемлемую для обеих сторон конфликта сделку. Она также считает, что имидж Путина в арабском мире значительно вырос.

«На данный момент американцы показали себя ужасно во всех аспектах заключения приемлемой для обеих сторон сделки», — добавила Хатиб.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября Путин назвал одной из причин палестино-израильского вооружённого конфликта поселенческую политику Израиля. Президент считает, что она привел к взрыву насилия в регионе. 13 октября он заявил, что урегулировать конфликт возможно только создав независимую Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме.

В течение 16 октября Путин обсудил по телефону ситуацию на Ближнем Востоке с главами Сирии Башаром Асадом, Ирана Эбрахимом Раиси, Палестины Махмудом Аббасом и Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Российский лидер подтвердил, чтоМосква готова к координации мирных инициатив со всеми партнёрами, которые хотят стабилизации ситуации.

Ситуация в Израиле и секторе Газа резко обострилась 7 октября после масштабной ракетной атаки, организованной движением ХАМАС по израильской территории и захвата ряда населённых пунктов палестинскими боевиками. Тель-Авив начал операцию «Железные мечи» по уничтожению ХАМАС и стал обстреливать сектор Газа.