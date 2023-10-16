Рамалла , 16 октября, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Президент Палестины Махмуд Аббас выразил соболезнования российскому президенту Владимиру Путину из-за гибели россиян в Газе, сообщило 16 октября агентство WAFA.

Kremlin.ru

«Аббас выразил соболезнования Путину и семьям россиян, погибших в ходе эскалации конфликта в секторе Газа», — говорится в сообщении.

В ходе двустороннего разговора палестинский президент высоко оценил позицию России в поддержку прав народа Палестины, а также всеобъемлющего и справедливого мира на Ближнем Востоке на основе резолюций, имеющих международную легитимность.

Аббас подчеркнул неприятие убийства мирных жителей с обеих сторон и важность освобождения гражданских лиц и пленных.

Как сообщало ИА Регнум, в результате эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября в Израиле погибли 16 россиян. По данным посольства России в Израиле, ещё восемь российских граждан числятся пропавшими без вести.

По данным Минздрава Палестины, количество погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 2700 человек. При этом число погибших в ходе эскалации палестино-израильского конфликта жителей Израиля возросло до 1400 человек.

В плену у радикального палестинского движения ХАМАС находятся 155 человек.

Президент России Владимир Путин 11 октября заявил, что Израиль в основном военным путём занял часть земель, которые палестинцы считают исконно своими. Как отметил российский лидер, Москва всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства.