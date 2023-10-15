Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2023, 21:31 — ИА Регнум. В плену у радикального палестинского движения ХАМАС находятся 155 человек, заявил 15 октября представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

«Хагари добавил, что на текущий момент ЦАХАЛ проинформировал (о полученной информации — Прим. ред.) семьи 155 пленных», — сообщает издание Haaretz.

Ранее израильские СМИ со ссылкой на местные власти сообщили, что число погибших в ходе эскалации палестино-израильского конфликта жителей Израиля возросло до 1400 человек. Власти Газы оценивают число погибших в секторе в 2600 человек, отмечая, что под завалами зданий может находиться ещё более тысячи человек.

Руководители Лиги арабских государств и Африканского союза в совместном заявлении 15 октября отметили, что планируемая армией Израиля наземная операция в секторе Газа может привести к геноциду местного населения. Они призвали к немедленному прекращению огня в секторе и оказанию срочной гуманитарной помощи местным жителям во избежание развития «катастрофы, которая происходит прямо на наших глазах».

В свою очередь лидеры стран ЕС в своём совместном заявлении осудили ХАМАС за захват заложников и призвали освободить их, выразили готовность оказывать гуманитарную помощь жителям сектора Газа и заявили о признании права Израиля на самооборону, подчеркнув, что права мирных жителей должны соблюдаться. Также они призвали возобновить «ближневосточный мирный процесс» и вести его на принципах «двух государств» (Израиля и Палестины).

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации в Израиле необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Важно не допустить расширения конфликта, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, указал президент. Однобокая позиция США завела палестино-израильское урегулирование в тупик, подчеркнул Владимир Путин.

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили об ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.

Конфликт в Израиле был развязан как предлог для возвращения США на Ближний Восток, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис. США были изгнаны с Ближнего Востока после того, как Россия ввела свой контингент в Сирию и не дала «свалить» её президента Башара Асада, напомнил эксперт.