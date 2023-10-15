Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2023, 20:55 — ИА Регнум. Число погибших в ходе эскалации палестино-израильского конфликта жителей Израиля возросло до 1400 человек, сообщил 15 октября телеканал i24 News.

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«Потери Израиля в результате атак ХАМАС достигли по меньшей мере 1400 убитых и 3500 раненых», — сказано в сообщении телеканала.

Минздрав Палестины в своём в Telegram-канале вечером 15 октября сообщил о гибели 2670 человек при ударах израильской армии. Ранения получили 9600 палестинцев.

Как передавало ИА Регнум, военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами. Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу.

Вечером 14 октября в Армии обороны Израиля заявили о готовности к следующим этапам военных действий в секторе Газа «с упором на наземную операцию». В этот же день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, посещая один из военных пунктов у границы с сектором Газа, заявил солдатам, что следующий этап операции начнётся скоро.

Лидеры стран ЕС в своём совместном заявлении ранее осудили ХАМАС за захват заложников и призвали освободить их, выразили готовность оказывать гуманитарную помощь жителям сектора Газа и заявили о признании права Израиля на самооборону, подчеркнув, что права мирных жителей должны соблюдаться. Вместе с тем они призвали возобновить «ближневосточный мирный процесс» и вести его на принципах «двух государств» (Израиля и Палестины).