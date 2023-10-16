Тель-Авив, Израиль, 16 октября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Сирены воздушной тревоги 16 октября прозвучали в центральной части Израиля. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сирены прозвучали в районе Модиина», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, сирены предупредили о ракетных обстрелах жителей в районе Шфела, Западного Лахише в южной части Израиля.

Также сирены воздушной тревоги прозвучали в кибуцах Нахаль-Оз и Нир-Ам.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» заявило о нанесении ракетного удара по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

Боевые действия на территории Израиля и Газы начались 7 октября. Эскалация палестино-израильского конфликта произошла после того, как радикальное палестинское движение ХАМАС осуществило массированную ракетную атаку на территорию Израиля, захватив несколько населённых пунктов. В сторону Израиля выпустили десятки ракет.

Израиль начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа, нанёс ответные удары и восстановил контроль над городами.

16 октября телеканал Al Arabiya распространил информацию о том, что в южной части Газы ввели на пять часов режим прекращения огня. По данным телеканала, это решение власти Израиля приняли, чтобы в регион смогли доставить гуманитарную помощь и дать иностранным гражданам возможность покинуть Газу. Однако в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху эти сообщения опровергли.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, лидеры Израиля и ряда арабских государств не хотят дальнейшего распространения палестино-израильского конфликта по региону. Между тем удары с обеих сторон продолжаются.