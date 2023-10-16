Тель-Авив, Израиль, 16 октября, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Власти Израиля не вводили режим прекращения огня в секторе Газа, сообщила 16 октября канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в соцсети Х.

Bashar Taleb/Global Look Press

«В настоящее время в секторе Газа не действует режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в обмен на предоставление иностранным гражданам возможности эвакуироваться», — сообщили в канцелярии.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября телеканал Al Arabiya распространил информацию о том, что в южной части Газы ввели на пять часов режим прекращения огня.

Телеканал заявил, что это решение власти Израиля приняли, чтобы в регион смогли доставить гуманитарную помощь и чтобы дать иностранным гражданам возможность покинуть Газу.

Затем израильское СМИ The Times of Israel, ссылаясь на заявление Нетаньяху, сообщило, что такого распоряжения власти Израиля не давали и режим прекращения огня не вводили.

Израильские власти заявили, что 16 октября началась эвакуация жителей северной части Израиля, чьи дома находятся расстоянии до двух километров от границы с Ливаном. Эвакуировать планируют жителей 28 населённых пунктов.

Решение эвакуировать жителей приграничных с Ливаном районов израильские власти приняли на фоне продолжающихся с 7 октября военных действий между палестинским движением ХАМАС и Армией обороны Израиля. Израильские военные в ночь на 16 октября сообщили, что нанесли удар по военной инфраструктуре движения «Хезболла» в Ливане.