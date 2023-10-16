Каир, 16 октября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» нанесло ракетный удар по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Об этом говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.

Иван Шилов ИА Регнум

«Бригады Аль-Кассам» обстреляли аэропорт Бен-Гуриона ракетным залпом в ответ на преступления оккупации [Израиля] в отношении мирных жителей», ― говорится в заявлении.

С израильской стороны сведений о разрушениях в районе аэропорта не поступало. Представители ХАМАС пообещали продолжать выпускать снаряды до тех пор, пока не прекратится «оккупация в отношении мирных жителей».

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября на территории Израиля и Газы начались боевые действия. Эскалация палестино-израильского конфликта произошла после того, как радикальное палестинское движение ХАМАС осуществило массированную ракетную атаку по территории Израиля, захватив несколько населённых пунктов. В сторону Израиля выпустили десятки ракет. Израиль начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа, нанёс ответные удары и восстановил контроль над городами.

«Бригады Аль-Кассам» 14 октября заявили, что обстреливают Тель-Авив в ответ на удары ЦАХАЛ по мирным жителям в секторе Газа.

10 октября радикальное палестинское движение ХАМАС осуществило обстрел крупнейшего в Израиле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.